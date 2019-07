La Lazio atterra a Venezia. Milinkovic: «Arrivati! Si inizia a correre» – FOTO

Poco meno di un’ora fa, la Lazio è atterrata a Venezia, dove proseguirà poi il viaggio verso Auronzo: il messaggio social di Milinkovic

Poco fa, la Lazio è atterrata all’aeroporto di Venezia, per poi proseguire il viaggio verso Auronzo di Cadore in pullman. Dalle foto ed i messaggi pubblicati sui social dai biancocelesti, non sembra mancare l’entusiasmo all’interno della squadra di Simone Inzaghi, pronta ad iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Anche Sergej Milinkovic, al centro di insidiose questioni di calciomercato che lo vorrebbero sempre più lontano dalla Capitale, ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram, scrivendo: «Arrivati, si inizia a correre!».