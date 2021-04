Immobile: «Devo sbloccarmi! Mi mancano i gol e i tifosi»

In diretta su Twitch, Ciro Immobile evidenzia l’importanza dei tifosi allo stadio e la mancanza del gol. Le sue parole riportate da Il Tempo

Nel corso di una diretta su Twitch con lo youtube MikeShowSha, Ciro Immobile stacca la spina dagli impegni e si lascia andare in una partita a Fifa e nel racconto della stagione. Le sue parole riportate da Il Tempo: «Passami la palla sotto porta, devo sbloccarmi. Ormai sono sette partite…». Ci scherza su Ciro, a secco dal 7 febbraio.

C’è spazio per un pensiero ai tifosi, impossibilitati ad andare allo stadio: «Giocare a Fifa mi rilassa, ma preferisco Formula 1. Quest’anno è stato difficile, anche dal punto di vista fisico, non ci siamo mai fermati. I tifosi? Mi mancano, quest’anno avrebbero riempito lo stadio. Sono un giocatore che quando viene fischiato in trasferta si carica».