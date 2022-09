Verona, Henry si candida: «Non ho ancora segnato all’Olimpico»

Henry si candida per la Lazio: l’attaccante ha ricordato di non aver mai segnato all’Olimpico, stadio dove giocherà domenica

Thomas Henry, attaccante dell’Hellas Verona, punta la Lazio: il giocatore – in un’intervista per L’Arena – ha ricordato di non aver mai segnato allo Stadio Olimpico, palco del prossimo impegno della sua squadra. Ecco le parole:

«Prossime due sfide difficili? È la Serie A e anche per questo sono qui. A San Siro ho già segnato, all’Olimpico ancora no…».