Green pass per accedere allo stadio: linee guida dal 5 agosto

La cabina di regia anticipa il Consiglio dei Ministri e conferma le prime indiscrezioni: si potrà accedere allo stadio solo con il green pass

La cabina di regia sul Covid anticipa le decisione del Consiglio dei Ministri relativi al green pass e alle nuove norme che andranno in vigore a partire dal 5 agosto. Come riporta Gazzetta.it sarà necessario il green pass per entrare allo stadio. Green pass obbligatorio anche per palestre e piscine.

La capienza invece dovrebbe essere quella annunciata oggi da Valentina Vezzali: 75% in zona bianca per gli impianti all’aperto e 50% per gli impianti al chiuso.