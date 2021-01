Genoa Lazio, il bilancio in Liguria: i liguri triplicano i successi dei capitolini

Domenica è in programma il grande classico di A, Genoa-Lazio

Domenica è in programma il grande classico di A, Genoa-Lazio. Due compagini storiche che si sfideranno a Marassi. Grifoni e Aquile si sono incontrate 64 volte a Genova: 53 in A, 8 in B e 3 in Coppa Italia. Bilancio nettamente a favore dei rossoblu: 32 vittorie del Genoa, 10 pareggi e 11 successi dei biancocelesti. Quanto ai numeri realizzativi, sono 108 le reti segnate dal Grifone e 63 dai capitolini. In Coppa Italia si registra una vittoria a testa ed un pareggio, per un totale di 37 vittorie del Grifone, 14 pareggi, 13 vittorie della Lazio. 127 a 73 il computo delle reti.