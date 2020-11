GdS, altra prima pagina sulla Lazio: «Lotito, che scandalo!»

Altro titolo per la Lazio, che ancora una volta fa notizia. Ma non per il merito sportivo.

La Gazzetta dello Sport, dopo aver dedicato un trafiletto a Ciro Immobile nel giorno successivo al record delle 36 reti in una sola stagione di Serie A, battuto all’ultima giornata dello scorso campionato in Napoli-Lazio 3-1, dedica per il secondo giorno consecutivo la prima pagina quasi esclusivamente ad una vicenda che vede coinvolta la Lazio. Non sul rettangolo verde, ma fuori. ‘Lotito, esplode lo scandalo. Tre giocatori positivi ai tamponi molecolari a Roma‘, così si legge questa mattina. Grande metà pagina, la figurina di Ciro Immobile, non in quanto bomber ma come emblema di pretesa positività al Covid-19. Secondo la rosea, dopo le tre positività ai tamponi nella Capitale al Campus Biomedico e i test tutti negativi al solito laboratorio, si starebbe muovendo la Asl.