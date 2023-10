Femminile: sconfitta ad Arezzo per la Primavera di De Angelis. La squadra incassa la terza sconfitta consecutiva

La squadra guidata da Michela De Angelis incassa la terza sconfitta consecutiva in altrettante giornate. Domenica, le aquile escono sconfitte dal campo dell’ Arezzo Women per 3 a 1, come riportano i canali ufficiali della Lazio.

IL TABELLINO– «Un avvio di stagione in salita per le ragazze della Primavera biancoceleste. La squadra guidata da Michela De Angelis incassa la terza sconfitta consecutiva in altrettante giornate. Domenica, le aquile escono sconfitte dal campo dell`Arezzo Women per 3 a 1.

La Lazio inizia la sfida rendendosi subito pericolosa, dopo appena 5` è il palo a negare la gioia del gol a Repetti. Le capitoline ci provano ancora con Troisi, ma l`estremo difensore toscano salva la propria porta. L`Arezzo si fa vedere dalle parti di Scotti al 34`, il tiro di Lunghi termina di poco alto sopra la traversa. Dieci minuti più tardi, sul fronte opposto, si rende protagonista la numero uno biancoceleste, grande parata di Scotti che salva il risultato. Arezzo e Lazio Women fanno rientro negli spogliatoi con il risultato bloccato sullo 0-0.

Nella ripresa arrivano i gol, dopo appena tre giri di lancette sul cronometro, Materozzi porta la squadra di casa in vantaggio. E` la squadra toscana a raddoppiare al 20`, questa volta mette la firma sul match la neo entrata Fragnito. La Lazio accorcia le distanze quattro minuti più tardi con la rete di Guizzo e porta il risultato sul 2-1. La squadra toscana di mister Leoni continua a rendersi pericolosa e al 31` chiude i giochi con il gol di Misceo. Al triplice fischio finale, Arezzo Women-Lazio Women termina 3-1, sfida valida per la terza giornata del campionato Primavera 1 Femminile.

Il prossimo appuntamento con le ragazze della Primavera biancoceleste è fissato per il 22 ottobre, la Lazio Women attende nella Capitale le pari età della Juventus Femminile.

IL TABELLINO:

AREZZO WOMEN-LAZIO WOMEN 3-1

Marcatori: 3`st Maretozzi (A), 20`st Fragnito (A), 24`st Guizzo (L), 31`st Misceo (A)

AREZZO WOMEN: Pieri, Galassi, Bartolini, Nasoni, Tolomei, Materozzi (14`st Misceo), Baccaso (1`st Fragnito), Santini (37“pt Rossi), Lunghi (26`st Tommasini), Taddei.

A disp.: Gradolone (GK), Bolognesi, Bonadies, Fanelli.

All.: Leoni.

LAZIO WOMEN: Scotti, Mossino, Lucarelli, Fonck, Petroz, Troisi (37`st Parenti), Velletrani (10`st Mevoli), Miglionico (10`st Pizzi), Repetti, Pastore (20`st Stefani), Guizzo.

A disp.: Gregori (GK), Orsomando, Lenzini, Grambone, Ciccone.

All.: De Angelis».