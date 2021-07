Favorite Vincenti Champions League 2022: guida a pronostici e scommesse

Con i campionati terminati, si hanno già i nomi delle qualificate per la prossima edizione della coppa dei campioni. Gli scommettitori iniziano a fare i loro pronostici sulle favorite vincenti Champions League 2022, seguendo anche le ultime evoluzioni del calciomercato. Vediamo quali sono i team qualificati, i pronostici e le scommesse disponibili per l’evento.

Favorite Vincenti Champions League 2022: le squadre qualificate

Saranno 32 le squadre che parteciperanno alla fase a gironi della Champions League 2021/2022. Di queste, 26 qualificate automaticamente mentre 6 saranno decretate dagli spareggi. Le qualificazioni si svolgono tra il 22 Giugno e 10 Agosto 2021 dando la possibilità agli appassionati di betting di puntare sul calcio anche dopo la fine degli Europei. Tutti i migliori siti per scommettere online mettono a disposizione quote, scommesse e diversi mercati che consentono di fare i primi pronostici sull’evento calcistico clou del prossimo anno. Vediamo quali sono le squadre qualificate di diritto.

Ajax Atalanta Beşiktaş Bayern Monaco Club Brugge Chelsea Siviglia Villarreal PSG Atlético Madrid Barcelona Dortmund Inter Juventus Milan Real Madrid Zenit Wolfsburg Lille Liverpool Lipsia Manchester City Manchester United Porto Sporting CP Dinamo Kiev

Quando si gioca la Champions League 2021/2022

Il fischio di inizio della 67esima edizione della competizione europea è programmato per il 14 Settembre con sei appuntamenti della fase a gironi che si concluderà a Dicembre. Come consueto Febbraio darà il via alla fase ad eliminazione diretta fino ad arrivare alla finale Champions League il 28 Maggio 2022 al Saint Petersburg Stadium.

Favorite Vincenti Champions League 2022: pronostici scommesse

Guardando alle qualificate di diritto è possibile iniziare a pronosticare le favorite vincenti Champions League 2022. Le quote sui migliori siti per scommettere online lasciano

intendere quali siano le squadre con maggiori possibilità di arrivare a San Pietroburgo secondo i betting experts. Senza ombra di dubbio sono le inglesi le favorite, con il Chelsea campione in carica che ha sconfitto il Manchester City nella finale della scorsa edizione. Tuttavia bisogna considerare che i Blues partiranno in prima fascia, elemento che potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. I Citizens di Guardiola ritenteranno il colpaccio, cionondimeno con compagini come Real Madrid, Barcellona, Ajax o Bayern Monaco, l’impresa non sarà affatto facile.

Le squadre da tenere d’occhio sono certamente il Bayern Monaco che inizierà la sua avventura con Nagelsmann, e il PSG che ha un asso nella manica in più per la sua difesa: Sergio Ramos.

Occhio però anche agli underdog: il Milan è tornato in Champions dopo una lunga assenza e dopo un campionato formidabile. L’Inter partirà con alcuni deficit dovuti ad un calciomercato che ha quasi smantellato la squadra per far quadrare il bilancio. La Juventus ha detto addio a Pirlo che nonostante un campionato anonimo è riuscito a strappare una qualificazione all’ultimo minuto, vedendo il ritorno di Max Allegri. Ad ogni modo appare improbabile pronosticare grandi risultati, che potrebbero arrivare a sorpresa invece dall’Atalanta che negli ultimi anni non ha mai smesso di stupire.

Favorite Vincenti Champions League 2022: quote e mercati da considerare

Per scommettere sulle favorite vincenti Champions League 2022, o anche sui team sfavoriti, gli appassionati di betting hanno a loro disposizione una vasta selezione di quote. Tutti i migliori siti scommesse online offrono differenti mercati che vanno oltre ai tradizionali risultati fissi. Le scommesse antepost sono la scelta migliore per coloro che vogliono pronosticare la vincente della competizione. Il momento ideale per scommettere sulla Champions League è prima dell’inizio della competizione, quando le quote sono sensibilmente più alte.

Ogni buon bookmaker che si rispetti garantisce la presenza di scommesse e mercati speciali che permettono di pronosticare eventi con quote più alte ma allo stesso tempo con ottime possibilità di verificarsi. Il numero di angoli battuti, la visione del VAR, numero di falli, miglior marcatore, solo per citarne alcuni. Inoltre molti siti di scommesse offrono bonus e promozioni dedicate specificatamente all’evento o addirittura ad ogni singola partita. Dunque, non resta che fare i propri pronostici ed attendere il fischio di inizio del campionato più amato dagli appassionati di calcio scommesse.