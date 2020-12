Djuricic svela: «Conservo la maglia della Lazio di Stankovic»

Filip Djuricic ha parlato in una lunga intervista concessa a Repubblica della Serbia e del suo idolo d’infanzia Dejan Stankovic

SERBIA – «Potremmo avere una nazionale forte come la Croazia, basta leggere i nomi: Jovic, Tadic, Milinkovic. Ma non abbiamo la mentalità da grande squadra, tutti pensavano che lo spareggio con la Scozia l’avremmo vinto facilmente. Ora sembra la fine del mondo. Non c’è equilibrio, o siamo i migliori del mondo o i peggiori. Ma i prossimi saranno gli anni della Serbia».

IDOLI – «Un giocatore a cui mi ispiravo? Ho sempre guardato fuori, il mio idolo era Kakà, la Serie A lì si guarda ancora più di Bundesliga o Premier. E mi piaceva Dejan Stankovic, da bambino avevo la sua maglia della Lazio, ce l’ho ancora»