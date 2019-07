Dalla Turchia: incontro Lazio-Trabzonspor per Yazici – FOTO

Yazici è il primo nome sulla lista di Tare per il dopo Milinkovic. Nelle prossime ore potrebbe esserci un’accelerata per il turco

Potrebbe subire uno scossone il calciomercato della Lazio, sia in entrata che in uscita. Tutto ruota attorno a Sergej Milinkovic, che per come si sono messe le cose, difficilmente resterà nella Capitale (qui le ultime). Tare ha sondato diversi profili per sostituire il serbo, su tutti quello di Yusuf Yazici.

TRATTATIVA – Secondo quanto riportato da Yeni Şafak Spor, nelle prossime ore a Istanbul ci sarà un incontro tra il presidente del Trabzonspor e i dirigenti della Lazio. A confermare il movimento di Ahmet Ağaoğlu verso la Capitale turca, una sua foto in aereo. Su Yazici c’era un forte interesse del Lille, che però non è arrivato alla richiesta del presidente, che pretende per il classe 1997, 20 milioni + il 20% sulla futura rivendita.