Dalla Turchia: Fenerbahce su Muriqi, Radu e Vavro. Lo slovacco l’unico che può partire a gennaio

Dalla Turchia clamorose indiscrezioni di calciomercato

Vedat Muriqi tra infortuni e poche chance dal primo minuto non ha ancora convinto la Lazio. L’attaccante kosovaro approfitterà dell’infortunio di Correa per affiancare Immobile e prendere col rettangolo verde una confidenza che dopo 4 mesi, ancora non c’è. Dalla Turchia i siti sportivi vicini al Fenerbahce riportano all’unanimità il nuovo interesse del club turco per il centravanti, ma è del tutto impossibile che qualcosa possa concretizzarsi già nella finestra invernale. A fine annata verranno comunque tirate le somme in relazione ad un investimento molto importante per il club capitolino, da oltre 20 milioni di euro. Già tra qualche giorno invece il club turco potrebbe andare alla carica per due calciatori: Denis Vavro e Stefan Radu. Per il secondo il Fener si sentirà rispondere un secco “no”: Stefan è un titolare dello scacchiere di Inzaghi e potrebbe diventare al termine di questa stagione il recordman di presenze in maglia Lazio. Diverso il discorso per il difensore slovacco, dichiaratamente in uscita: una sua partenza, tra l’altro, aprirebbe scenari in entrata. La Lazio lo ha pagato 12 milioni due estati fa, prelevandolo dal Copenaghen. La soluzione più semplice potrebbe essere il prestito oneroso.