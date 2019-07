Cremonese, Palombi suona la carica: «Che la nuova avventura abbia inizio…» – FOTO

Simone Palombi è ufficialmente un nuovo giocatore della Cremonese: il giocatore ha suonato la carica sui social

Come anticipato, Simone Palombi, dopo l’esperienza tra le fila del Lecce, è ufficialmente un nuovo giocatore della Cremonese. La Lazio ha ceduto il giocatore a titolo temporaneo, con opzione e contro opzione. L’attaccante ex Primavera ha dimostrato tutta la voglia di iniziare nel migliore dei modi questo nuovo percorso, pubblicando un post sul proprio profilo Instagram: «Che al nuova avventura abbia inizio! Ringrazio la Cremonese per la fiducia e per l’opportunità di esprimermi in una piazza così importante. Sudore, impegno e professionalità non mancheranno mai da parte mia».