Conferenza stampa Taylor LIVE: tutte le dichiarazioni del centrocampista biancoceleste

Conferenza stampa Taylor: il nuovo centrocampista della Lazio interviene per presentarsi ai tifosi biancocelesti. Le sue dichiarazioni

Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio, interviene in conferenza stampa nella giornata odierna per presentarsi ai suoi nuovi tifosi. Le sue parole:

LA CONFERENZA STAMPA DI TAYLOR

PRIME IMPRESSIONI – «Le prime impressioni sono buone! Il club e i compagni mi hanno dato il benvenuto».

MOTIVI – «La Lazio è un grande club, è arrivata con un buon progetto. Ho parlato con il presidente e il ds che mi hanno convinto a venire qui, quindi ho scelto».

ESORDIO E NUOVI MECCANISMI – «All’inizio non era facile adattarsi, anche con l’Ajax ho giocato nello stesso modo nella passata stagione».

