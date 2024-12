Conferenza stampa Baroni pre Lazio Napoli: le dichiarazioni

Conferenza stampa Baroni: il tecnico parla alla vigilia della sfida al Napoli. Le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio

Giovedì 5 dicembre alle ore 21.00 andrà in scena il match di Serie A tra Lazio e Napoli, valido per gli ottavi di finale della competizione. Alla vigilia della sfida, oggi alle 14, il tecnico Marco Baroni parla in conferenza stampa, con Lazionews24 che segue l’evento in diretta.

Aggiornamenti dalle 14.00