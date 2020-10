Club Brugge, Clement: «Conosciamo benissimo la Lazio. Covid? Dobbiamo conviverci»

Il tecnico del Club Brugge Clement è intervenuto in conferenza.

Alla vigilia di Club Brugge-Lazio il tecnico dei belgi Clement è intervenuto in conferenza stampa. Ecco i passaggi più rilevanti dell’intervista.

«State tranquilli, conosciamo tutti i giocatori della Lazio, anche quelli che ora potrebbero giocare per il coronavirus. Anche noi in squadra siamo in attesa dei risultati dei tamponi di alcuni giocatori. Dobbiamo conviverci, preparare piani B e cose di questo tipo. Io ho visto tre gare della Lazio, il mio staff le ha viste tutte, noi li conosciamo benissimo. Penso che i giocatori che giocheranno saranno forti. È pur sempre la Lazio. Dobbiamo pensare alla gara e poi succederà quel che succederà. Immobile? È un grande attaccante, ma dobbiamo pensare a noi. A fare il nostro gioco, senza pensare troppo agli altri».