Champions, Zenit domenica in casa della penultima in Russia

Lo Zenit San Pietroburgo prepara il turnover in vista della Lazio.

Il gruppo F di Champions League è arrivato alla terza giornata: tra quattro giorni si giocherà la terza giornata della fase a gruppi della massima competizione continentale. Ultimi del girone a 0 punti i russi dello Zenit San Pietroburgo, a sorpresa, essendo i russi la squadra di prima fascia. In casa con la Lazio la squadra di Semak non può sbagliare, motivo per cui è previsto un largo turnover in campionato, quando domenica alle 12 i campioni in carica di Russia affronteranno la penultima in classifica, il Chimki.