Caso Portanova, la decisione del Genoa nei confronti del giocatore: il comunicato

Caso Portanova, il Genoa ha deciso di far valere la presunzione d’innocenza fino all’ultimo giudizio del procedimento

Nonostante la sentenza di sei anni per violenza sessuale di gruppo, il Genoa ha deciso di non sospendere Manolo Portanova. La posizione dei grifoni sul loro tesserato è molto chiara e così riportata da La Repubblica.

«La condanna di Manolo Portanova è un caso per ora unico nel mondo del calcio italiano, non vi sono precedenti e stiamo studiando come comportarci partendo sempre dal presupposto che si tratta solo del primo grado di giudizio e fino alla fine della sentenza definitiva per noi vale la presunzione d’innocenza».