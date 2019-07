Canigiani: «Promozione per gli studenti per ripopolare lo stadio. Negozio in centro? Vi dico che…»

Il responsabile marketing della Lazio Marco Canigiani si è espresso in merito alla campagna abbonamenti, che partirà domani

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, il responsabile marketing Marco Canigiani si è espresso, in particolare, sulla campagna abbonamenti (QUI il comunicato ufficiale) e sull’apertura del negozio biancoceleste al centro di Roma: «Avevamo dei problemi burocratici che ci impedivano la partenza della campagna abbonamenti, ora siamo pronti e inizieremo da domani con la vendita. Gli abbonamenti si potranno acquistare online e anche nei Lazio Style Official Store per chi vorrà averlo nel vecchio formato, con la cosiddetta tessera. I prezzi sono in linea con quella dello scorso anno, ma in Tevere e Monte Mario ci sarà una tariffa riservata agli studenti. Come ogni anno la società ha fatto uno sforzo da questo punto di vista, l’obiettivo è cercare di ripopolare la Tevere e la promozione ai giovani fa parte delle misure per raggiungere questo obiettivo. Alcune tariffe promozionali possono essere acquistate solo nei Lazio Style, quindi invito a leggere bene. Nei prossimi giorni aggiorneremo i tifosi con le novità e con i dati di risposta del pubblico. A inizio stagione il negozio in centro sarà pronto».