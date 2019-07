Calciomercato Lazio, preso Shehu dal Levante: giocherà con la Primavera – Foto

Calciomercato Lazio, i biancocelesti si sono aggiudicati le prestazioni di Florent Shehu ala destra che arriva dal Levante

Calciomercato Lazio – La Lazio ha bruciato la concorrenza ed è riuscita portare a Roma Florent Shehu ala destra, classe 2002, proveniente dalle giovanili del Levante. Shehu è nato in Francia, ma gioca con la selezione svizzera under 17. Su di lui c’erano anche Napoli, Milan e Basilea, ma alla fine il ds Tare è riuscito ad ottenere la sua firma. Shehu su Instagram ha voluto ringraziare tutte le parti in causa, la prossima stagione giocherà con la Primavera: «Sono molto contento di aver firmato con la Lazio un contratto di tre anni, ringrazio il direttore sportivo Tare, i miei agenti e la mia famiglia. Forza Lazio».