Calciomercato Lazio, Capanni saluta: «Purtroppo nel calcio devono essere prese decisioni difficili. La Lazio sempre nel mio cuore»

Luan Capanni saluta la Lazio: si chiude dopo un anno la sua avventura nella Capitale

Si chiude dopo appena un anno l’avventura di Luan Capanni alla Lazio. L’attaccante brasiliano, dopo aver giocato con la Primavera biancoceleste, non ha trovato l’accordo per il rinnovo e saluta la Capitale. Ad annunciarlo è lo stesso Capanni sul suo profilo di Instagram, questo il messaggio dedicato ai suoi ex compagni, tifosi e dirigenza: «Purtroppo nel calcio devono essere prese alcune decisioni, è stato un anno bellissimo in questo grande club. È stato un piacere lavorare con tutti i dipendenti, gli atleti e le persone che mi hanno aiutato a crescere a Formello. Grazie per il supporto dei tifosi e degli amici che ho creato l’anno scorso. L’aquila sarà sempre nel mio cuore e grazie per tutto!». Il brasiliano è molto vicino al Milan, ma sulle sue tracce ci sono anche altri club europei.