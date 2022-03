Allenamento Lazio, Luiz Felipe ancora ai box

Allenamento mattutino per la Lazio, con Luiz Felipe che è ancora rimasto ai box: il report di quanto accaduto a Formello

Allenamento mattutino per la Lazio, che oggi sarà impegnata in una doppia seduta. Tutte le attenzioni si sono concentrate su Luiz Felipe, che è ancora rimasto ai box.

CONDIZIONI – Il difensore, già dalla giornata di ieri ha iniziato a seguire un protocollo specifico, lavorando in piscina e in palestra. La sua presenza con il Sassuolo resta però in dubbio, con Patric pronto a partire dal 1′.

ALLENAMENTO – La seduta mattutina è cominciata con un lavoro basato sul potenziamento muscolare, al quale sono poi seguite alcune esercitazioni sul possesso palla. La seduta si è, infine, conclusa con una partitella a campo ridotto, divisa in quattro blocchi, vinta dai non fratinati grazie alla rete decisiva rete di Pedro.